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26 июля 2026 в 13:55

Луковицы скажут спасибо: что сделать с лилиями после цветения для красоты клумбы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Лилии после цветения не уходят на отдых полностью — именно сейчас они готовятся к следующему сезону. Если правильно ухаживать за кустами летом, в следующем году они порадуют более крепкими стеблями и красивыми бутонами.

Сразу после увядания цветов удалите только верхушки с отцветшими бутонами, а цветонос оставьте. Стебли с признаками грибковых болезней лучше убрать и обработать растения медным купоросом или подходящим фунгицидом.

Некоторые сорта образуют в пазухах листьев маленькие горошинки — бульбочки. Их можно оставить для размножения и посадить осенью. Для восстановления луковиц подкормите лилии калием, фосфором и бором. Подойдет борофоска: достаточно 1 столовой ложки на квадратный метр.

Пересаживать лилии нужно раз в несколько лет. Луковицы следует выкопать, проверить, удалить поврежденные части и снова посадить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что летний уход помогает лилиям лучше цвести в новом сезоне. Дополнительно она советует не срезать зеленые листья сразу после цветения — через них луковица получает питание.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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