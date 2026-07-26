Луковицы скажут спасибо: что сделать с лилиями после цветения для красоты клумбы

Луковицы скажут спасибо: что сделать с лилиями после цветения для красоты клумбы

Лилии после цветения не уходят на отдых полностью — именно сейчас они готовятся к следующему сезону. Если правильно ухаживать за кустами летом, в следующем году они порадуют более крепкими стеблями и красивыми бутонами.

Сразу после увядания цветов удалите только верхушки с отцветшими бутонами, а цветонос оставьте. Стебли с признаками грибковых болезней лучше убрать и обработать растения медным купоросом или подходящим фунгицидом.

Некоторые сорта образуют в пазухах листьев маленькие горошинки — бульбочки. Их можно оставить для размножения и посадить осенью. Для восстановления луковиц подкормите лилии калием, фосфором и бором. Подойдет борофоска: достаточно 1 столовой ложки на квадратный метр.

Пересаживать лилии нужно раз в несколько лет. Луковицы следует выкопать, проверить, удалить поврежденные части и снова посадить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что летний уход помогает лилиям лучше цвести в новом сезоне. Дополнительно она советует не срезать зеленые листья сразу после цветения — через них луковица получает питание.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.