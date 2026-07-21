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21 июля 2026 в 11:03

Пышная листва без урожая: как помочь капусте завязать крепкие и крупные кочаны

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Капуста может выглядеть крепкой и здоровой, но при этом не формировать кочаны. Чаще всего причина кроется в ошибках ухода, которые легко исправить. Главное — вовремя понять, чего именно не хватает растению.

В жару выше +25 градусов капусте сложнее формировать кочаны. Замульчируйте почву, чтобы сохранить влагу, и регулярно осматривайте растения на наличие вредителей.

Не забывайте о поливе. При отсутствии дождей капусту поливают раз в 5 дней по 5 литров под корень, а в сильную жару — через день. Для формирования кочанов важны калий, бор и магний. Для внекорневой подкормки разведите 2 г борной кислоты, 25 г сульфата калия и 10 г сульфата магния в 10 л воды.

Не перекармливайте капусту азотом во второй половине лета. Также обратите внимание на кислотность почвы и расстояние между кустами — растениям должно хватать света и питания.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная корректировка ухода помогает получить крепкие кочаны. Дополнительно рыхлите почву после полива — это улучшает доступ воздуха к корням и способствует здоровому росту капусты.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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