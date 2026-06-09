Замена флоксам: 5 многолетников, которые не болеют и цветут крупными соцветиями

Замена флоксам: 5 многолетников, которые не болеют и цветут крупными соцветиями

Флоксы метельчатые хороши, но у них есть один жирный минус — каждый год они покрываются белым налетом мучнистой росы, особенно в дождливое лето.

Чтобы не мучиться с грибками, посадите растения, которые цветут такими же пышными шапками, но не болеют.

Астильба: ее пушистые метелки белого, розового, сиреневого и красного цвета распускаются в июне-июле и парят над ажурной листвой до двух месяцев. Она прекрасно растет в полутени и на влажных почвах.

Рудбекия блестящая: ее ярко-золотые «ромашки» с темным центром цветут с июля до ноября, кусты живут 7–10 лет без пересадки, выдерживают морозы.

Фото: D-NEWS.ru

Эхинацея пурпурная: современные сорта выглядят как дизайнерские цветы, цветут с июля по сентябрь огромными розовыми, белыми и даже лаймовыми корзинками.

Лилейник — абсолютно неприхотлив, растет на солнце и в полутени, на бедной и богатой почве, а каждый цветок живет всего день, но на смену приходят десятки новых.

Вербейник монетчатый — он растет на песке и глине, выносит затопление и засуху, цветет плотным ковром и не знает, что такое болезни.

Ранее были названы компактные многолетники: растут кустиками до 50 см, не расползаются по участку.