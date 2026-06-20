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20 июня 2026 в 08:45

Плетистая волна из нежно-розовых шаров с лиловым отливом поднимется на 2,5 метра и будет цвести до октября. Многолетник-чудо

Фото: D-NEWS.ru
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Клематис «жозефина» — это многолетняя лиана, которая заслуженно считается одной из самых роскошных среди крупноцветковых сортов. Ее густомахровые цветки-помпоны достигают 20–25 см в диаметре и напоминают изящные пионы или старинные розы. Каждый лепесток — нежно-розовый, с темно-лиловой полоской, проходящей по центру, что создает эффект бархатной глубины.

Цветение обильное и продолжительное: первая волна наступает в июне — июле на прошлогодних побегах, а вторая — в августе — октябре на приросте текущего года. В это время лиана окутана облаком ароматных «звезд», издающих тонкий, изысканный запах. Высота растения достигает 2,5 м, оно прекрасно цепляется за опоры, подходит для арок, беседок, шпалер. Сорт относится к 2-й группе обрезки (слабая), зимостоек, но в регионах с суровыми зимами требует укрытия. Идеальный выбор для вертикального озеленения и создания романтических уголков в саду.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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