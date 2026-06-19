Цветет так обильно, что листья почти не видны — сплошное винное облако. Весь сад в бордово-вишневых зонтиках с бархатным центром

Пеларгония «бургунди блэйз» — это многолетнее полукустарниковое растение, которое в открытом грунте средней полосы чаще выращивают как однолетник, но при правильной зимовке (в прохладном светлом помещении) оно может радовать несколько лет. Ее главное украшение — крупные соцветия-зонтики из махровых или полумахровых цветков насыщенного вишнево-бордового оттенка с легким фиолетовым подтоном и светлыми прожилками на лепестках. В центре цветка — темное «окошечко», придающее ему глубину и бархатистость.
Куст компактный, ветвистый, высотой 30–40 см, с округлыми зелеными листьями, часто с темным зональным кольцом. Цветение обильное, продолжается с июня до заморозков. Пеларгония светолюбива, засухоустойчива, предпочитает рыхлые питательные почвы с хорошим дренажем. Прекрасно растет в контейнерах, на балконах, в бордюрах и на клумбах. Не любит переувлажнения. Размножается черенками и семенами. Идеальна для начинающих садоводов за свою неприхотливость и долгое цветение.
Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.