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19 июня 2026 в 15:00

Цветет так обильно, что листья почти не видны — сплошное винное облако. Весь сад в бордово-вишневых зонтиках с бархатным центром

Фото: D-NEWS.ru
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Пеларгония «бургунди блэйз» — это многолетнее полукустарниковое растение, которое в открытом грунте средней полосы чаще выращивают как однолетник, но при правильной зимовке (в прохладном светлом помещении) оно может радовать несколько лет. Ее главное украшение — крупные соцветия-зонтики из махровых или полумахровых цветков насыщенного вишнево-бордового оттенка с легким фиолетовым подтоном и светлыми прожилками на лепестках. В центре цветка — темное «окошечко», придающее ему глубину и бархатистость.

Куст компактный, ветвистый, высотой 30–40 см, с округлыми зелеными листьями, часто с темным зональным кольцом. Цветение обильное, продолжается с июня до заморозков. Пеларгония светолюбива, засухоустойчива, предпочитает рыхлые питательные почвы с хорошим дренажем. Прекрасно растет в контейнерах, на балконах, в бордюрах и на клумбах. Не любит переувлажнения. Размножается черенками и семенами. Идеальна для начинающих садоводов за свою неприхотливость и долгое цветение.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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