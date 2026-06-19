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19 июня 2026 в 08:45

Посадите в июне — весь сад укроет ковром из рубиново-красных огней. Многолетник-загадка для самого яркого сада

Фото: D-NEWS.ru
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Гелениум осенний «рубинцверг» (Helenium autumnale Rubinzwerg) — это многолетнее растение, которое настоящим фейерверком вспыхивает в саду в конце лета. Его густые соцветия-корзинки насыщенного рубиново-красного цвета с темно-коричневой бархатистой серединой собраны в плотные щитки. Лепестки язычковые, широкие, слегка отогнутые назад, создают эффект танцующего пламени.

Высота куста достигает 60–80 см, стебли прочные, не требуют опоры. Цветение длится с августа до октября, привлекая бабочек и пчел. Сорт засухоустойчив, зимостоек (до –30 °C), предпочитает солнечные участки и влажную, хорошо дренированную почву. На одном месте растет 4–5 лет, затем нуждается в делении. Идеально подходит для миксбордеров, природных садов и срезки. Гелениум неприхотлив и станет ярким акцентом осеннего цветника, особенно в компании с желтыми рудбекиями или синими астрами.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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