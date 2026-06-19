Эти цветы называют ветреницами не зря: как вырастить анемоны без сложного ухода

Эти цветы называют ветреницами не зря: как вырастить анемоны без сложного ухода

Анемоны привлекают внимание ярким цветением и способны украсить любой участок. Многие дачники считают их слишком требовательными, но на практике эти цветы не доставляют особых хлопот, если знать несколько простых правил посадки.

В южных регионах анемоны лучше высаживать под зиму. За холодный сезон они успевают укорениться и уже в июне радуют первыми цветами. В средней полосе и северных областях клубни рекомендуется сажать весной, чтобы они не пострадали от морозов.

Перед посадкой клубни желательно замочить. Для этого их раскладывают между слоями влажной ткани или бумажного полотенца. При желании ткань можно смочить стимулятором корнеобразования. Через 4–6 часов клубни напитаются влагой, увеличатся в размере и будут готовы к высадке.

Уход за анемонами минимальный: умеренный полив, отсутствие застоя воды и легкое мульчирование на зиму в регионах с холодным климатом. На севере клубни лучше выкапывать и хранить до весны в прохладном месте, пересыпав песком.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что предварительное замачивание действительно помогает клубням быстрее тронуться в рост. Еще один полезный совет: выбирайте для анемонов участок с рыхлой почвой и хорошим дренажем — так цветение будет более обильным и продолжительным.

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