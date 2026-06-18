Окучивание в зной без ошибок: простой подход поможет сохранить крупный урожай

Жаркая погода заставляет дачников внимательнее относиться к картофельным грядкам. Неправильное окучивание в зной может навредить растениям, но полностью отказываться от процедуры не стоит. Главное — выбрать подходящее время и соблюдать несколько простых правил.

Окучивать картофель лучше ранним утром или вечером, когда солнце уже не обжигает землю. Перед работой грядки желательно хорошо полить, чтобы почва оставалась влажной и рыхлой.

Во время окучивания действуйте аккуратно, стараясь не повредить корни и стебли. Землю подгребают к основанию кустов, не засыпая растения полностью. После процедуры картофель полезно снова полить.

В сильную жару хорошей альтернативой станет мульчирование соломой или скошенной травой. Такой слой помогает сохранить влагу и защищает почву от перегрева.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что вечернее окучивание переносится картофелем гораздо легче. Дополнительно советую регулярно проверять влажность почвы и не допускать ее полного пересыхания — это напрямую влияет на размер будущих клубней.

Ранее сообщалось, что катарантус часто называют растением для тех, кто не хочет проводить все лето с секатором в руках. Он цветет долго, выглядит аккуратно и при этом почти не требует ухода.