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18 июня 2026 в 19:17

Окучивание в зной без ошибок: простой подход поможет сохранить крупный урожай

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Жаркая погода заставляет дачников внимательнее относиться к картофельным грядкам. Неправильное окучивание в зной может навредить растениям, но полностью отказываться от процедуры не стоит. Главное — выбрать подходящее время и соблюдать несколько простых правил.

Окучивать картофель лучше ранним утром или вечером, когда солнце уже не обжигает землю. Перед работой грядки желательно хорошо полить, чтобы почва оставалась влажной и рыхлой.

Во время окучивания действуйте аккуратно, стараясь не повредить корни и стебли. Землю подгребают к основанию кустов, не засыпая растения полностью. После процедуры картофель полезно снова полить.

В сильную жару хорошей альтернативой станет мульчирование соломой или скошенной травой. Такой слой помогает сохранить влагу и защищает почву от перегрева.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что вечернее окучивание переносится картофелем гораздо легче. Дополнительно советую регулярно проверять влажность почвы и не допускать ее полного пересыхания — это напрямую влияет на размер будущих клубней.

Ранее сообщалось, что катарантус часто называют растением для тех, кто не хочет проводить все лето с секатором в руках. Он цветет долго, выглядит аккуратно и при этом почти не требует ухода.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
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