Зелень растет гуще после каждой срезки: секрет, который знают опытные дачники

Многие дачники удивляются, почему зелень быстро грубеет и перестает активно расти. Часто причина кроется не в погоде и не в уходе, а в неправильной срезке. Несколько простых правил помогут собирать свежие листья до самых холодов.

Лучше всего срезать зелень утром, когда она наполнена влагой и остается особенно ароматной. Используйте острые ножницы или нож, чтобы не травмировать стебли.

Главное правило — не трогать точку роста. Срезайте верхние и крайние листья, оставляя нижнюю часть растения. Тогда базилик, мята и петрушка быстро выпустят новые побеги и станут еще пышнее.

Укроп и кинзу желательно собирать до цветения, иначе зелень потеряет нежность и аромат. После срезки растения полезно умеренно полить, чтобы помочь им быстрее восстановиться.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что зелень стала расти гуще и дольше оставалась мягкой. Дополнительно советую регулярно собирать урожай небольшими порциями — это отлично стимулирует появление новых листьев и побегов.

Ранее сообщалось, что перед высадкой перцев важно не только вырастить хорошую рассаду, но и правильно подготовить лунки. От этого зависит, как быстро растения приживутся и пойдут в рост.