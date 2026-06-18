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18 июня 2026 в 17:17

Зелень растет гуще после каждой срезки: секрет, который знают опытные дачники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие дачники удивляются, почему зелень быстро грубеет и перестает активно расти. Часто причина кроется не в погоде и не в уходе, а в неправильной срезке. Несколько простых правил помогут собирать свежие листья до самых холодов.

Лучше всего срезать зелень утром, когда она наполнена влагой и остается особенно ароматной. Используйте острые ножницы или нож, чтобы не травмировать стебли.

Главное правило — не трогать точку роста. Срезайте верхние и крайние листья, оставляя нижнюю часть растения. Тогда базилик, мята и петрушка быстро выпустят новые побеги и станут еще пышнее.

Укроп и кинзу желательно собирать до цветения, иначе зелень потеряет нежность и аромат. После срезки растения полезно умеренно полить, чтобы помочь им быстрее восстановиться.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что зелень стала расти гуще и дольше оставалась мягкой. Дополнительно советую регулярно собирать урожай небольшими порциями — это отлично стимулирует появление новых листьев и побегов.

Ранее сообщалось, что перед высадкой перцев важно не только вырастить хорошую рассаду, но и правильно подготовить лунки. От этого зависит, как быстро растения приживутся и пойдут в рост.

Проверено редакцией
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М. Макарова
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