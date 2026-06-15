Секрет крепких перцев раскрыт: простая заправка лунок творит чудеса на грядке

Перед высадкой перцев важно не только вырастить хорошую рассаду, но и правильно подготовить лунки. От этого зависит, как быстро растения приживутся и пойдут в рост. Опытные дачники используют сразу несколько простых добавок, которые помогают корням чувствовать себя комфортно.

В лунки советуют добавлять немного песка. Он делает грунт рыхлым, а корни перца легче разрастаются и получают больше воздуха. Также полезно положить компост — он дает питание и сохраняет тепло в почве.

Еще один важный компонент — древесная зола. Она снижает кислотность грунта и насыщает землю кальцием, который помогает защитить перцы от вершинной гнили.

Для стабильной влажности многие используют вермикулит. Он впитывает лишнюю воду, а затем постепенно отдает ее корням. Кроме того, он помогает избежать перекорма удобрениями.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак при посадке перцев и заметила, что растения быстрее прижились и почти не болели. Она советует после высадки обязательно замульчировать грядки травой или соломой, чтобы земля дольше оставалась рыхлой и влажной.

Ранее сообщалось, что после нескольких сезонов посадок почва устает: становится плотной, бедной и «не кормит» растения. Не обязательно везти навоз с его запахом и сорняками — есть тихая и недорогая замена.