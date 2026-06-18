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18 июня 2026 в 15:00

Посадите в полутени — в июне сад запылает бордовыми махровыми звездами с винным отливом. Многолетник — зимостойкий богатырь

Фото: D-NEWS.ru
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Морозник «винный бархат» — это многолетнее вечнозеленое растение-долгожитель, которое одним из первых прерывает зимнее молчание сада. Его крупные махровые цветки насыщенной ярко-бордовой окраски с винно-красным отливом и темным узором в центре распускаются в апреле — мае, иногда прямо из-под тающего снега.

Каждый цветок достигает 7 см в диаметре, лепестки волнистые, с атласным блеском, а желто-зеленые тычинки создают изысканный контраст. Куст компактный, высотой до 40 см и шириной около 30 см, с кожистыми пальчатыми листьями насыщенно-зеленого цвета, сохраняющими декоративность весь сезон. Растение теневыносливо, предпочитает полутень, рыхлые питательные почвы, засухоустойчиво. Морозостоек, выдерживает до –30°C, зимует без укрытия, на одном месте растет 10–15 лет. Идеален для теневых цветников, рокариев, контейнеров и срезки. Важно: все части растения ядовиты, работайте в перчатках. Этот сорт — настоящая жемчужина для ценителей ранневесенней красоты.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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