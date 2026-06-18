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18 июня 2026 в 08:45

Посадите вдоль дорожек — получите живой бордюр из сверкающих «солнышек» цвета закатного неба

Фото: D-NEWS.ru
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Настурция «аляска» — это однолетнее (в регионах с теплым климатом — многолетнее) растение с округлыми листьями, покрытыми оригинальным светло-зеленым мраморным рисунком. Цветы — крупные, простые или полумахровые, нежно-лососево-оранжевого оттенка, переливающегося на солнце.

Диаметр цветка — 4–6 см. Куст компактный, высотой 25–40 см, с хорошо разветвленными стеблями. Период цветения очень продолжительный: с конца июня до самых заморозков. Настурция предпочитает солнечные места и умеренно плодородные, хорошо дренированные почвы. Полив должен быть умеренным — переувлажнение приводит к обильному наращиванию листвы в ущерб цветению. Цветы съедобны и используются в салатах — как украшение. Идеальна для оформления бордюров, балконных ящиков, вазонов и в качестве почвопокровного растения. Размножается семенами, которые можно сеять сразу в открытый грунт после окончания заморозков.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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