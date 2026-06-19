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19 июня 2026 в 15:15

Зелень прет, а огурцов нет: как одна подкормка меняет все в июньской грядке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В июне многие дачники совершают одну и ту же ошибку — продолжают активно подкармливать огурцы азотом. В результате растение уходит в зеленую массу, но завязей почти нет. Получается так называемое жирование вместо урожая.

В этот период огурцам нужны другие элементы. Фосфор помогает укрепить корни и поддерживает формирование плодов. Калий отвечает за удержание завязей и их развитие. А бор играет ключевую роль в цветении: без него пыльца слабая, опыление проходит хуже, и часть цветков просто осыпается.

По совету автора Дзен-канала «На даче у деда Егора», в этот момент лучше использовать борофоску. Достаточно примерно 1/3 ложки на куст. Перед внесением грядку обязательно проливают водой, чтобы подкормка лучше усвоилась.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после корректировки питания огурцы активнее формируют завязи. Дополнительно стоит следить за влажностью почвы — пересыхание в этот период тоже резко снижает урожайность.

Ранее сообщалось, что бывает обидно: сеешь редис с надеждой на сочный хруст, а получаешь водянистые и кислые «пустышки». Иногда корнеплоды и вовсе гниют изнутри.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
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