Не спешите прощаться с урожаем: одна подкормка помогает чесноку вернуть силу и зелень

Если перья чеснока начали желтеть, откладывать подкормку не стоит. Чаще всего это говорит о нехватке азота, из-за которой растение слабеет и хуже формирует будущие головки.

Разведите 25 мл нашатырного спирта в 10 литрах воды и полейте чеснок под корень по заранее увлажненной почве. На листья раствор попадать не должен. После подкормки сутки не поливайте грядку, а затем слегка прорыхлите землю. Через 10–14 дней для закрепления результата можно внести настой древесной золы — он обеспечит растения калием и фосфором. Также важно не переувлажнять почву, чтобы корни не начали загнивать.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что перья быстро стали насыщенно-зелеными. Для хорошего урожая регулярно осматривайте посадки и сразу убирайте сорняки, чтобы чеснок не испытывал недостатка в питании и влаге.

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