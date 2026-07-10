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10 июля 2026 в 13:57

Детсад оказался под прицелом Роспотребнадзора из-за вспышки энтеровируса

На Урале выявили нарушения в работе частного детсада после заражения детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В частном детском саду «Премьер» в Екатеринбурге после массового заражения воспитанников энтеровирусной инфекцией выявлены грубейшие нарушения санитарных норм, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области в своем Telegram-канале. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что в учреждении отсутствовали условия для безопасного хранения продуктов, персонал работал без медицинских книжек, а также грубо нарушались правила дезинфекции и изоляции групп. Ведомство подготовило иск в суд с требованием запретить деятельность детского сада.

По данным проверки, на пищеблоке не было оборудованных кладовых с холодильниками, продукты хранились в антисанитарных условиях. У сотрудников отсутствовали документы о прохождении обязательных медицинских осмотров. Кроме того, зафиксированы нарушения при приготовлении дезинфицирующих растворов и хранении уборочного инвентаря, а помещения для разных возрастных групп не были изолированы, что способствовало распространению инфекции среди детей.

Управление Роспотребнадзора уже составило протокол о временном запрете деятельности ИП. Исковое заявление направлено в суд Академического района Екатеринбурга. В случае удовлетворения требований детский сад может быть закрыт до полного устранения всех нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее руководитель Медицинского центра подологии и остеопатии Татьяна Красюк рассказала, что детям и подросткам не рекомендуется делать маникюр. Она отметила, что во время такой процедуры спиливают кутикулу и птеригий.

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