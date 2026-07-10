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10 июля 2026 в 13:58

Чешский министр спорта испортил «новый Уотергейт» в парламенте страны

Владельцем найденного в чешском парламенте диктофона оказался министр спорта

Фото: senat.cz
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Министр спорта, профилактики и здоровья Чехии Борис Штястны признался в соцсети X, что найденное в парламенте страны записывающее устройство принадлежит ему. По его словам, это обычный диктофон с искусственным интеллектом, который он потерял несколько месяцев назад. О его местонахождении он узнал из публикаций СМИ.

Это всего лишь мой обычный диктофон с искусственным интеллектом (я использую его для расшифровки заметок и выступлений), который я купил в Alza и где-то потерял несколько месяцев назад. <...> Искренне прошу прощения у Seznam Zprávy (чешское СМИ — NEWS.ru) за то, что испортил им новый «Уотергейт», — заявил Штястны.

Уборщики обнаружили устройство еще в январе. Его нашли в зале, в котором обсуждают государственные тайны. Чешские власти не сообщили в полицию о диктофоне. Они сразу предположили, что кто-то забыл его.

Ранее юрист Софья Вагова рассказала, что родители могут следить за своими детьми в детском саду при помощи записывающих устройств. Она отметила важность того, чтобы использование диктофона не нарушало частную жизнь других людей.

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