Пионы вот-вот раскроются во всей красе: не пропустите главный уход в фазе «розовых ракет»

Когда на пионах появляются плотные розовые бутоны, наступает самый важный период ухода. Именно сейчас можно повлиять на размер будущих цветов, их аромат и продолжительность цветения. Несколько простых действий помогут получить действительно роскошные соцветия.

Во время бутонизации пионам нужны фосфор и калий, а азот лучше сократить, чтобы растение не ушло в листву. Поливайте кусты редко, но обильно, промачивая почву на всю глубину корней. После полива аккуратно рыхлите землю и мульчируйте перегноем или компостом. Если на стебле появилось несколько бутонов, оставьте центральный — тогда цветок вырастет особенно крупным. Для защиты от грибковых болезней проведите профилактическую обработку биофунгицидом.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременный уход заметно улучшает цветение. Еще один совет: не срезайте слишком много листьев после цветения, ведь они помогают растению набраться сил к следующему сезону.

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