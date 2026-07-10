Идеальные огурцы холодного посола на каждый день: 3 быстрых рецепта

Хрустящие огурцы холодного посола — настоящее летнее спасение, когда совсем не хочется стоять у горячей плиты. В отличие от привычных зимних заготовок, этот способ не требует никакой стерилизации банок и долгих ожиданий. Секрет невероятного успеха кроется в использовании ледяной воды, которая бережно сохраняет плотность овощей и их природную свежесть. Всего через пару дней у вас на столе окажется потрясающе вкусная закуска с ярким ароматом укропа и чеснока. Давайте рассмотрим три совершенно разных по характеру рецепта, которые осилит даже начинающий кулинар.

Базовый рецепт в литровой банке

Этот классический вариант идеально подходит для быстрого употребления. Вы сделаете его сегодня, а завтра уже будете хрустеть ароматными огурчиками. Калорийность такой легкой закуски составляет всего 16 ккал на 100 г. Вам понадобится 600 г мелких огурцов, 40 г укропа с зонтиками, 4 зубчика чеснока, 2 листика черной смородины, 1 лист хрена, 1 столовая ложка крупной соли и 1 л очень холодной воды.

Начните с замачивания огурцов в ледяной воде хотя бы на час, чтобы они стали максимально упругими. На дно чистой литровой банки уложите половину зелени, чеснок и листья. Затем плотно утрамбуйте туда же огурцы, стараясь класть их вертикально. Сверху прикройте оставшимися веточками укропа. В отдельной посуде полностью растворите соль в холодной воде и аккуратно залейте этот рассол в банку до самых краев. Оставьте банку при комнатной температуре на сутки, а потом уберите в холодильник еще на 12 часов.

Совет: если вода из-под крана недостаточно холодная, бросьте в нее несколько кубиков льда перед тем, как заливать овощи.

Узнайте, как приготовить идеальные огурцы холодного посола без стерилизации и кипятка. 3 простых рецепта: классический, с чили и быстрый в пакете Фото: Shutterstock/FOTODOM

Острый посол с перцем чили

Любители поострее точно оценят этот жгучий вариант. Он получается невероятно пикантным и отлично возбуждает аппетит. В 100 г такой закуски содержится всего 18 ккал. Чтобы ее приготовить, возьмите 1 кг огурцов, 1 стручок горького перца чили, 1 головку чеснока, 40 г свежего укропа, 3 лавровых листа, 10 горошин черного перца, 2 столовые ложки соли и 2 л ледяной воды.

Огурцы промойте и срежьте у них кончики. Перец чили нарежьте тонкими колечками, а если боитесь лишней жгучести, обязательно удалите из него все семена. На дно трехлитровой банки бросьте лавровые листья, горошины перца и половину нарезанного чили. Утрамбуйте огурцы, перекладывая их чесноком и укропом. Сверху распределите оставшийся жгучий перец. Размешайте соль в холодной воде до полного исчезновения кристаллов и залейте овощи. Банку оставьте на кухне на 1,5 дня, после чего переставьте в холод.

Совет: работая с перцем чили, обязательно надевайте резиновые перчатки, чтобы случайно не потереть глаза и не получить сильный ожог кожи.

Быстрый посол с горчицей в пакете

Этот метод бьет все рекорды скорости. Огурцы солятся прямо в пакете и готовы к употреблению уже через 8 часов. Калорийность этого блюда равна 20 ккал на 100 г. Ингредиенты здесь нужны такие: 1 кг небольших огурцов, 1 столовая ложка сухой горчицы, 40 г укропа, 5 долек чеснока, 2 столовые ложки крупной соли и 1 столовая ложка подсолнечного масла.

Огурцы разрежьте вдоль на 4 части или просто пополам. Укроп мелко нашинкуйте, а чеснок пропустите через пресс. В глубокую миску выложите все овощи, добавьте к ним горчицу, соль и растительное масло. Тщательно перемешайте все руками, чтобы соль и специи равномерно покрыли каждый кусочек. Переложите эту массу в плотный полиэтиленовый пакет, выпустите из него лишний воздух и завяжите. Пакет положите в холодильник прямо на полку на 8 часов. За это время огурцы пустят сок и отлично просолятся прямо в этой ароматной жидкости.

Огурцы холодного посола: 3 хрустящих рецепта без стерилизации Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совет: кладите пакет с огурцами в миску или тарелку, чтобы на случай протечки горчичный сок не испачкал полку вашего холодильника.

Пара простых хитростей сделает любую засолку безупречной. Всегда выбирайте для этих целей крепкие, непомятые плоды с маленькими семенами. Лучше всего брать грунтовые огурцы, они получаются самыми хрустящими. Никогда не используйте йодированную соль, из-за нее овощи становятся мягкими и могут забродить. Если вы заметили легкую пенку на поверхности рассола в классическом рецепте, просто снимите ее ложкой, это абсолютно нормально для естественного брожения. Готовые малосольные огурцы храните только в холодильнике, иначе они быстро превратятся в обычные кислые соленья.

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