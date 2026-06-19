Посадите в полутени — в апреле сад заискрится лимонно-желтыми звездами с розовым румянцем. Многолетник цвета утреннего солнца

Посадите в полутени — в апреле сад заискрится лимонно-желтыми звездами с розовым румянцем. Многолетник цвета утреннего солнца

Беру клубень морозника «Твил Джуэл» — и он превращает апрельский сад в нежный акварельный этюд. Растение высотой 30–40 см с кожистыми пальчатыми листьями, которые сохраняют декоративность весь сезон. Его крупные цветки диаметром 5–7 см — махровые, с волнистыми лепестками удивительного оттенка: лимонно-желтого с розовым румянцем, переходящим в теплый абрикосовый у края.

Цветет в апреле-мае около 3-4 недель. Сорт морозостоек до –30 °C, зимует без укрытия, предпочитает полутень и питательную рыхлую почву. На одном месте живет 10–15 лет без пересадки. Идеален для теневых цветников, бордюров и срезки. Все части растения ядовиты — работайте в перчатках.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала высадить морозник «Твил Джуэл» в своем саду. Даже те, кто не любит ранневесенние цветы, подолгу любовались его желто-розовыми звездами. Кстати, вместо полутени можно посадить под кронами деревьев — цветы будут еще крупнее.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.