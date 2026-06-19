IT-эксперт дал советы, как не стать жертвой изощренных кибермошенников IT-эксперт Титов посоветовал всегда проверять адресную строку в браузере

Пользователям важно всегда проверять адресную строку в браузере, чтобы не стать жертвой кибермошенников, посоветовал в беседе с РИАМО IT-специалист Михаил Титов. Он напомнил, что основные инструменты злоумышленников — это поддельные сайты, фишинговые письма, фейковые магазины и психологическое давление.

Всегда проверяйте адресную строку браузера. Мошеннический сайт может выглядеть идентично настоящему, но адрес будет отличаться одной буквой или символом. Наличие замочка HTTPS не гарантирует безопасность — мошенники тоже умеют его получать, — предупредил Титов.

Он порекомендовал использовать уникальные сложные пароли для каждого сайта и хранить их в менеджере паролей, а также включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Кроме того, важно никогда не вводить данные карты на незнакомых сайтах, а для онлайн-покупок завести отдельную виртуальную карту с лимитом, не превышающим сумму конкретной покупки.

Эксперт призвал не доверять объявлениям с подозрительно низкими ценами, срочными акциями и требованием предоплаты, проверять продавцов через отзывы и независимые источники. Он добавил, что отдельными мерами защиты станут регулярное обновление операционной системы и использование антивируса.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники стали обманывать россиян с помощью специального бота, показывающего заработок. При этом вывести показанные там средства не получается.