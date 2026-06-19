На одном кусте одновременно распускается до 20 цветков, а за сезон до 400 штук: чудный многолетник

На одном кусте одновременно распускается до 20 цветков, а за сезон до 400 штук: чудный многолетник

Этот чудный многолетник способен расти на одном месте 25 лет без пересадки, при этом радуя глаз невероятно обильным цветением с июня по август.

Его крупные воронковидные цветы диаметром до 20 см напоминают изящные лилии и бывают самых разных оттенков: от белоснежных и нежно-розовых до огненно-оранжевых, бордовых и почти черных, с гофрированными краями и контрастными глазками.

Речь идет о лилейнике. Каждый отдельный цветок живет всего один день, но на одном кусте одновременно распускаются до 20 бутонов, а общее количество цветков за сезон может достигать 400 штук — поэтому впечатление непрерывного цветения держится месяцами.

Для дачи лилейник — идеальный выбор по всем параметрам: он выдерживает морозы без укрытия, растет на любых почвах (от глины до песка), не боится засухи. Уход минимален — достаточно посадить его на солнечном месте или в полутени, заглубив корневую шейку на 2–3 см, и поливать только в сильную засуху.

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