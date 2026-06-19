Певица Куртукова объяснила реакцию Тинькова на песню «Матушка-Земля»

Песня «Матушка-Земля» напомнила бизнесмену Олегу Тинькову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о его корнях и о том, что он часть чего-то большего, заявила НСН исполнительница хита Татьяна Куртукова. Ранее бизнесмен возмутился, что россияне включают песню в Европе.

А «Матушка-Земля» — это не про политику и не про бизнес. Это про корни. У каждого, даже самого жесткого переговорщика и миллиардера, есть где-то в подсознании тот самый «отчий дом», та самая бабушкина икона. Песня просто напоминает: ты не пыль, ты часть чего-то большего. В его возрасте и с его опытом эти ноты звучат особенно остро, — заявила Куртукова.

Певица подчеркнула, что ее песня не о покорении Европы, а о языке души. Она посоветовала Тинькову перестать искать врагов и позволить себе просто жить.

Ранее Куртукова призналась, что обрела популярность в Индии. По словам певицы, она замечает активную поддержку слушателей из этой страны в социальных сетях, хотя планы на зарубежные гастроли пока остаются неопределенными.