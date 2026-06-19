«Отдает отчет, что Россия побеждает»: Володин высказался о Зеленском

Опубликованное открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина свидетельствует о понимании Киевом и его союзниками того, что РФ побеждает в специальной военной операции, заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в интервью ИС «Вести». Он уточнил, что тема мирных переговоров в западном информационном пространстве поднимается по той же причине.

Вот эти разговоры о переговорах, они тоже неслучайны. И то, что Зеленский обратился с письмом [к Путину], это совершенно очевидно показывает, что они отдают себе отчет, что Россия побеждает и будут достигнуты цели специальной военной операции, — сказал он.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямые переговоры. Президент России охарактеризовал это обращение как содержащее элементы хамства. Зеленский допустил некорректные высказывания в адрес Путина, в том числе упомянул его возраст, а также написал, что украинские беспилотники «навестили» Санкт-Петербург в день открытия Петербургского международного экономического форума.