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19 июня 2026 в 12:46

Садовник объяснила, как не погубить цветы за время отпуска

Садовник Красавина: перед отпуском нельзя обильно поливать цветы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Перед отпуском нельзя обильно поливать цветы, рассказала «Газете.Ru» садовник Анна Красавина. Она отметила, что переизбыток влаги может привести к гниению корней.

Многие буквально «заливают» растения перед отпуском, думая, что так создают запас воды. А на практике для части растений это даже опаснее, чем временная сухость, — рассказала Красавина.

Садовник подчеркнула, что за несколько дней до отъезда лучше переставить растения в более темное место без попадания прямых солнечных лучей. По ее словам, горшки также лучше расположить рядом друг с другом для сохранения влаги.

Ранее турэксперт и руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала, что в отпуске нужно пить газированную воду, такую как кола, чтобы избежать отравления. Она отметила, что напиток можно употреблять как для профилактики, так и после отравления.

Общество
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