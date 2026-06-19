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19 июня 2026 в 11:15

Листья посветлели, а цветение пропало: как быстро привести петунию в порядок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если петуния потеряла насыщенный цвет, а на листьях появились яркие прожилки, растение подает сигнал о проблеме. Чаще всего причиной становится хлороз — распространенное заболевание, которое мешает нормальному росту и цветению.

Первым делом пересмотрите полив. Используйте только отстоявшуюся воду и проведите прикорневую подкормку хелатом железа. Если на кустах заметны паутинный клещ, тля или белокрылка, обработайте растения подходящими средствами или настоями чеснока и горчицы.

Иногда проблема связана с переувлажнением. Потемневшие стебли, вялость и неприятный запах от грунта говорят о том, что поливать нужно реже. Не забывайте рыхлить верхний слой почвы для лучшего доступа воздуха к корням.

При дефиците железа, магния, калия, цинка или азота полезно слегка подкислить грунт и использовать комплексные удобрения. Дополнительно можно обработать растение «Эпином» для восстановления сил.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная подкормка помогает петунии быстро вернуть здоровый вид. Еще один полезный совет: регулярно осматривайте листья с обратной стороны, чтобы вовремя заметить вредителей и не допустить их размножения.

Ранее были названы сорта капусты, которых боятся слизни.

Проверено редакцией
растения
петуния
удобрения
советы
Марина Макарова
М. Макарова
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