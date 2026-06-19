Химик ответил, какие отходы нельзя смывать в канализацию Химик Дорохов: жирные отходы после еды нельзя смывать в канализацию

В канализацию нельзя смывать жирные отходы после еды, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он отметил, что они формируют отложения.

Например, остатки молочных продуктов частично сворачиваются и уплотняют уже имеющиеся отложения. Жидкости после варки макарон, риса или картофеля содержат крахмал, который при остывании густеет и закрепляется на стенках. В результате формируется многослойное отложение, которое постепенно сужает просвет, — рассказал Дорохов.

Химик подчеркнул, что даже небольшое количество загрязнений со временем приводит к образованию плотных скоплений. Он также напомнил, что влажные салфетки, бумага с пропитками и ватные изделия не распадаются в воде.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что в случае появления запаха канализации в подъезде и бездействия управляющей компании следует подать жалобу в Роспотребнадзор. Он посоветовал подробно изложить в обращении информацию о вреде испарений.