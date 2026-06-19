Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 12:22

Химик ответил, какие отходы нельзя смывать в канализацию

Химик Дорохов: жирные отходы после еды нельзя смывать в канализацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В канализацию нельзя смывать жирные отходы после еды, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он отметил, что они формируют отложения.

Например, остатки молочных продуктов частично сворачиваются и уплотняют уже имеющиеся отложения. Жидкости после варки макарон, риса или картофеля содержат крахмал, который при остывании густеет и закрепляется на стенках. В результате формируется многослойное отложение, которое постепенно сужает просвет, — рассказал Дорохов.

Химик подчеркнул, что даже небольшое количество загрязнений со временем приводит к образованию плотных скоплений. Он также напомнил, что влажные салфетки, бумага с пропитками и ватные изделия не распадаются в воде.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что в случае появления запаха канализации в подъезде и бездействия управляющей компании следует подать жалобу в Роспотребнадзор. Он посоветовал подробно изложить в обращении информацию о вреде испарений.

Общество
химики
канализации
отходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье выплатят компенсации всем пострадавшим после атаки ВСУ
Песков: Россия продолжит наносить удары по объектам на Украине
Агроном рассказал, как правильно хранить овощи
Врач перечислила неожиданные причины внезапных синяков на теле
Песков назвал «впечатляющими» съемки последствий ударов по Украине
Восьмилетняя девочка погибла в Подмосковье после атаки БПЛА
Песков: Путину докладывают об атаках дронов на Москву несколько раз в день
В Кремле указали на нежелание Киева вести переговоры с Москвой
Песков дал совет Европе по переговорам
Садовник объяснила, как не погубить цветы за время отпуска
Стало известно, сколько домов в Подмосковье повреждены после атаки ВСУ
Силы ПВО сбили еще 10 украинских дронов, летевших на Москву
Лавров принял участие в важном мероприятии под председательством Путина
Раскрыто, чем чревато для Британии использование активов РФ для помощи ВСУ
Энергетик оценил вероятность послабления санкций США на российскую нефть
Ситуация в аэропортах России сегодня, 19 июня: отмены, задержки, что в Сочи
Молодая пара погибла под окнами многоэтажки в Петербурге
В СВР сравнили перспективы вступления в ЕС Украины и Молдавии
В Минобороны заявили о тысячах сбитых дронов за неделю
«Завлекательные картины»: в СВР раскрыли главную ложь Европы Украине
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.