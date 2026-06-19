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19 июня 2026 в 12:45

Лавров принял участие в важном мероприятии под председательством Путина

Лавров выступил с докладом по одному из направлений внешней политики на Совбезе

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с докладом по одному из направлений внешней политики на совещании Совета безопасности, передает пресс-служба Кремля в МАКСе. Там добавили, что мероприятие прошло под председательством руководителя РФ Владимира Путина.

У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики, — заявил Путин.

Ранее глава МИД РФ заявил, что европейские страны стремятся выиграть время до 2030 года. По его мнению, этот срок необходим Евросоюзу для достижения заявленной «боеготовности» якобы к возможному конфликту с Россией. Соответствующая оценка содержалась в статье главы российского внешнеполитического ведомства «Украина, Европа и глобальная безопасность».

До этого министр иностранных дел России заявил, что Россия отдавала предпочтение достижению целей специальной военной операции дипломатическими методами. Он отметил, что для этого необходимо надежно обеспечить безопасность страны на западных рубежах. Министр также указал на важность гарантий прав соотечественников.

До этого Лавров сообщил, что диалог между президентом России и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом носил регулярный и системный характер. Он подчеркнул, что взаимодействие развивалось не только на уровне глав государств.

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