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19 июня 2026 в 11:43

Саммит ЕС оказался «подмочен» из-за дырявой крышей

Politico: на саммите ЕС протекла крыша, с которой капало на столы журналистов

Саммит Европейского совета. Брюссель. 19.06.2026 Саммит Европейского совета. Брюссель. 19.06.2026 Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
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Саммит Европейского совета в Брюсселе был омрачен ситуацией с протекающей крышей, информирует Politico. Во время мероприятия летний дождь капал прямо на столы прессы.

Издание назвало «самой большой утечкой этой ночи» инцидент в штаб‑квартире Европейского совета в Брюсселе. В четверг, 18 июня, из‑за ливня вода протекла через стеклянную крышу на столы журналистов. В помещении пришлось поставить ведра для сбора жидкости.

Ранее участники саммита Евросоюза не определили кандидатуру возможного переговорщика с Россией и не согласовали параметры потенциального диалога, говорится в итоговом документе встречи, посвященной Украине. В тексте из 18 пунктов тема дипломатического урегулирования упоминалась только один раз.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейцам, считающим, что их все ненавидят, стоит поискать причину в себе самих. Так он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего лидеров России, США и Китая противниками Европы

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