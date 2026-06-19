Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 03:30

Саммит ЕС впервые с 2023 года единогласно принял заявление по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Участники саммита Евросоюза впервые с 2023 года единогласно приняли итоговое заявление по Украине. Документ состоит из 18 пунктов и содержит позиции, которые европейские лидеры неоднократно озвучивали в последние два года.

На предыдущих саммитах подобные документы принимались не всеми государствами сообщества. В итоговых формулировках обычно указывалось, что заявления поддержали 25 или 26 из 27 стран ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт сохраняет сомнения по поводу вступления Украины в Европейский союз. По его словам, такую позицию разделяют и некоторые другие государства сообщества. Мадьяр напомнил, что Венгрия ранее поддержала открытие переговоров по первой группе вопросов, связанных с возможным вступлением Украины в ЕС.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз может привести к серьезному внутреннему конфликту. По его словам, эти страны вряд ли согласятся стать частью организации на общеевропейских условиях.

Европа
Украина
Евросоюз
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт разъяснила правила досрочной пенсии для артистов балета
«Ученики теперь мои коллеги»: Москвина о мотивации воспитанников-чемпионов
Три человека погибли после удара США по якобы перевозившему наркотики судну
Аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск самолетов
В России на 10% выросло число пострадавших от клещей
Оплата по QR-коду готовится к большому обновлению в России
«Получат пощечину»: Иран предупредил США о последствиях нарушения договора
На угрозы Крыму РФ ответит морем огня: реакция Лаврова, цели «Искандеров»
Стало известно, когда в Москву вернется летняя погода
Военный эксперт оценил значение освобождения Рай-Александровки в ДНР
«Это было непросто»: в Венгрии рассказали об ударе по Украине
Стало известно о попытке ВСУ атаковать Воронеж беспилотниками
В России назвали регионы с самым заметным ростом зарплат
Саммит ЕС впервые с 2023 года единогласно принял заявление по Украине
В Госдуме анонсировали увеличение лимита семейной ипотеки
Стало известно, кто напал на Белый дом в день рождения Трампа
Украина теряет Одессу: город поднимается на бунт против власти и военкомов
Саммит ЕС не выбрал переговорщика с Россией
Макрон признался в использовании нейросетей
Землетрясение в Японии вызвало эффект, который удивил сейсмологов
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.