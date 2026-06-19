Саммит ЕС впервые с 2023 года единогласно принял заявление по Украине

Участники саммита Евросоюза впервые с 2023 года единогласно приняли итоговое заявление по Украине. Документ состоит из 18 пунктов и содержит позиции, которые европейские лидеры неоднократно озвучивали в последние два года.

На предыдущих саммитах подобные документы принимались не всеми государствами сообщества. В итоговых формулировках обычно указывалось, что заявления поддержали 25 или 26 из 27 стран ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт сохраняет сомнения по поводу вступления Украины в Европейский союз. По его словам, такую позицию разделяют и некоторые другие государства сообщества. Мадьяр напомнил, что Венгрия ранее поддержала открытие переговоров по первой группе вопросов, связанных с возможным вступлением Украины в ЕС.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз может привести к серьезному внутреннему конфликту. По его словам, эти страны вряд ли согласятся стать частью организации на общеевропейских условиях.