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19 июня 2026 в 04:40

Три человека погибли после удара США по якобы перевозившему наркотики судну

Фото: Ma Ning/Global Look Press
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Вооруженные силы США нанесли очередной удар по судну в Тихом океане, которое, предположительно, использовалось для контрабанды наркотиков, в результате погибли три человека, сообщило Южное командование ВС США. Разведка установила связь судна с маршрутами наркотрафика в восточной части Тихого океана.

По утверждению американских военных, судно двигалось по известным путям перевозки наркотиков и использовалось для контрабанды. Других подробностей о личности погибших или обстоятельствах операции не приводится.

Ранее оперативники Уссурийской таможни и регионального УФСБ пресекли незаконный вывоз в Китай крупной партии мороженой рыбы, сообщила пресс-служба ведомства. Стоимость задержанного груза оценивается в 4 млн рублей, его общий вес превысил 12 тонн. В пункте пропуска Краскино пресечена деятельность группы, состоящей из китайского бизнесмена и его российского партнера-поставщика.

В апреле американские войска ударили по судну с наркоторговцами в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование Вооруженных сил США. По данным ведомства, в результате удара погибли три человека.

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Тихий океан
ВС США
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