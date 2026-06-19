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19 июня 2026 в 11:36

На Западе раскрыли детали переговоров США и Украины

The Economist: Киев и Вашингтон обсуждают двухэтапное перемирие с Россией

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Киев и команда президента США Дональда Трампа поддерживают ежедневный контакт по вопросам урегулирования конфликта с Россией, сообщает The Economist со ссылкой на осведомленные источники. В настоящее время стороны активно прорабатывают различные варианты деэскалации, однако окончательных решений пока не принято.

Среди рассматриваемых инициатив фигурирует план поэтапного прекращения огня, который включает два ключевых этапа. На первом этапе предполагается ограничить боевые действия в прифронтовой полосе шириной от 50 до 70 км с каждой стороны линии соприкосновения, после чего стороны должны перейти к более масштабному соглашению о всеобъемлющем перемирии.

В то же время высокопоставленный представитель украинской власти в разговоре с журналистами издания выразил сомнение, что российская сторона будет готова к серьезным уступкам раньше октября текущего года. По его оценке, даже при активном дипломатическом давлении со стороны Вашингтона фундаментальные разногласия между сторонами сохраняются.

Ранее контакты председателя Евросовета Антониу Кошты с Россией вызвали негативную реакцию ряда европейских правительств. В ходе саммита ЕС в Брюсселе выяснилось, что значительная часть европейских лидеров не была заранее проинформирована о переговорах с Москвой.

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