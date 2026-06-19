Fan ID введут на матчах Кубка России

Система идентификации болельщиков (Fan ID) будет введена на домашних матчах Кубка России с сезона-2026/27 с участием клубов РПЛ, сообщило в своем Telegram-канале объединение фанатов «Зенита» под названием «Ландскрона». Ранее паспорт болельщика был необходим только для посещения игр Российской премьер-лиги (РПЛ), Суперфинала национального Кубка и Суперкубка страны.

Это логичный финал — и даже удивительно, что так затянули. Безусловно, всем расскажут о необходимых мерах безопасности в наше непростое время, которые почему-то важны только на футбольных матчах, и что это взаправду решает какие-то проблемы. Вспомнят о том, что важнее «любить футбол в себе, а не себя в футболе». Однако это всё останется только словами, ведь людям, принимающим подобные решения, не нужны фанаты на стадионе как класс, проявляющий свою волю и чувство единения, а, говоря про любовь, им едва ли доводилось представлять и примерять на себя, каково это — оставить то, что любишь, — сказано в заявлении.

Согласно заявлению фанатского объединения, наличие Fan ID не станет обязательным для посещения выездных матчей против клубов Первой или Второй лиги. Паспорт болельщика будет необходим исключительно для похода на домашние встречи представителей РПЛ.

Ранее сообщалось, что президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поддержал идею ввести Fan ID в других видах спорта. По его словам, эти требования должны касаться не только футбольных соревнований.