Домодедово и Жуковский «закрыли» для самолетов Росавиация заявила о введении ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский

Ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Данные меры приняты для обеспечения безопасности, уточнили в ведомстве.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — заявило агентство.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Федеральное агентство пояснило, что такие меры были приняты также для обеспечения безопасности.

Ранее авиакомпания «Победа» сообщила, что рассчитывала восстановить штатное расписание полетов в первой половине дня 19 июня. В компании пояснили, что ведется работа по стабилизации расписания в московских аэропортах и сокращению временных отклонений. Очередей в зонах обслуживания пассажиров не наблюдалось.

Кроме того, пресс-служба АТОР сообщила, что последствия массовой отмены вылетов и прилетов в московских аэропортах затронули почти 8 тыс. туристов. Там отметили, что туроператоры начали переоформлять билеты клиентам отмененных рейсов.