Назван неочевидный фактор, повышающий риск ишемической болезни

Курение вейпов существенно повышает риск ишемической болезни — на 20–40%, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач Эльвира Хачирова. По ее словам, у людей с этой привычкой риск инфаркта может быть на 34% выше, чем у остальных.

Никотин (присутствующий в большинстве жидкостей) вызывает выброс адреналина, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, а систолическое давление подскакивает на 5–10 мм рт. ст. Долгосрочно это создает хроническую нагрузку на сердечную мышцу. Самое громкое исследование с участием почти 450 тыс. испытуемых показало, что у вейперов риск инфаркта на 34% выше, чем у некурящих. Если человек парил и продолжал курить обычные сигареты, риск возрастал в пять раз, – отметила Хачирова.

Помимо этого, через 30 минут после парения наблюдается повышение жесткости аорты — индикатора сердечно-сосудистой системы, добавила врач. Даже смеси без никотина приводят к такому же результату, что говорит о вреде самих ароматических добавок и основных растворителей (пропиленгликоля и глицерина) в процессе нагревания.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова заявила, что курение сразу после пробуждения существенно повышает риск рака легких, а также заболеваний сердца. Она призвала отложить вредную привычку как минимум на час после подъема с кровати.