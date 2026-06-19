ВС РФ освободили еще один населенный пункт в российском регионе

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в российском регионе Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Юрковка в ДНР

Вооруженными силами Российской Федерации освобожден населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Операция выполнена Южной группировкой войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ с помощью дрона «Герань» уничтожили важный энергетический объект, использовавшийся ВСУ. Операция прошла в районе Золочева Харьковской области.

Между тем в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли под контроль опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Укрепленный район противника был выявлен в ходе воздушной разведки.

Также Минобороны РФ сообщило, что Южная группировка Вооруженных сил Российской Федерации освободила 96 зданий от украинских войск в Константиновке ДНР. Штурмовые группы продолжали вести наступательные действия.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по объектам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ дальнего действия. Также они поразили пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.