Россия существенно сократила закупки вина из соседнего государства РИА Новости: Россия в мае на треть сократила импорт грузинского вина

Россия в мае более чем на треть сократила импорт грузинского вина, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Грузии. Импорт алкогольной продукции уменьшился до $11 млн (806 млн рублей) в годовом выражении.

В мае российские компании ввезли вино из Грузии на $10,9 млн (799 млн. рублей) против $17,2 млн (1,2 млрд рублей) годом ранее. Общая сумма импорта сократилась на 35,9% в годовом выражении.

Несмотря на сокращение импорта вина в мае, Россия осталась крупнейшим покупателем этой продукции у Грузии. Далее по сумме импорта идут Польша ($1,6 млн; 1,1 млн рублей) и Украина ($1 млн; 73 млн рублей).

Ранее сообщалось, что РФ возобновила поставки крепкого спиртного в Доминикану. По итогам первых пяти месяцев 2026 года российские компании отправили в эту страну 20 тонн продукции.

Также в МВД России заявили, что безопасной дозы алкоголя для водителя не существует. В ведомстве порекомендовали перед управлением автомобилем отказаться от любых веществ и продуктов, ухудшающих реакцию, внимание и координацию.