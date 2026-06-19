Россия возобновила поставки крепкого спиртного в одну страну

В этом году отечественные экспортеры возобновили поставки крепких спиртных напитков в Доминиканскую Республику, сообщается в Telegram-канале федерального центра «Агроэкспорт». По итогам первых пяти месяцев 2026-го российские компании отправили в эту страну 20 тонн продукции.

Общая стоимость экспорта превысила $70 тыс. (5,1 млн. рублей. — NEWS.ru). Наибольшую долю в стоимостном выражении занял джин (67%), далее расположились водка (19%), ликер (9%) и прочие спиртные напитки (5%).

Российские производители не поставляли крепкий алкоголь в Доминикану на протяжении нескольких лет подряд. Последние отгрузки такой продукции осуществлялись в 2023 году — тогда доля экспорта составила $45 тыс. (3,3 млн рублей. — NEWS.ru).

Ранее в МВД России заявили, что безопасной дозы алкоголя для водителя не существует — даже в малых объемах спиртное снижает когнитивные способности. В ведомстве порекомендовали перед управлением автомобилем отказаться от любых веществ и продуктов, ухудшающих реакцию, внимание и координацию.