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19 июня 2026 в 11:23

Россия возобновила поставки крепкого спиртного в одну страну

«Агроэкспорт»: Россия возобновила поставки спиртных напитков в Доминикану

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В этом году отечественные экспортеры возобновили поставки крепких спиртных напитков в Доминиканскую Республику, сообщается в Telegram-канале федерального центра «Агроэкспорт». По итогам первых пяти месяцев 2026-го российские компании отправили в эту страну 20 тонн продукции.

Общая стоимость экспорта превысила $70 тыс. (5,1 млн. рублей. — NEWS.ru). Наибольшую долю в стоимостном выражении занял джин (67%), далее расположились водка (19%), ликер (9%) и прочие спиртные напитки (5%).

Российские производители не поставляли крепкий алкоголь в Доминикану на протяжении нескольких лет подряд. Последние отгрузки такой продукции осуществлялись в 2023 году — тогда доля экспорта составила $45 тыс. (3,3 млн рублей. — NEWS.ru).

Ранее в МВД России заявили, что безопасной дозы алкоголя для водителя не существует — даже в малых объемах спиртное снижает когнитивные способности. В ведомстве порекомендовали перед управлением автомобилем отказаться от любых веществ и продуктов, ухудшающих реакцию, внимание и координацию.

США
экспорт
спиртные напитки
водка
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