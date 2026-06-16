В МВД объяснили, почему даже малая доза алкоголя недопустима за рулем

В МВД объяснили, почему даже малая доза алкоголя недопустима за рулем МВД: даже малые дозы алкоголя снижают когнитивные функции человека

Безопасной дозы алкоголя для водителя не существует — даже в малых объемах спиртное снижает когнитивные способности, рассказали в Госавтоинспекции МВД России. В ведомстве порекомендовали перед управлением автомобилем отказаться от любых веществ и продуктов, ухудшающих реакцию, внимание и координацию, передает РИА Новости.

Прежде всего это алкоголь, который даже в малых дозах снижает когнитивные функции; безопасной дозы для водителя не существует, опасен и остаточный эффект, — отметили в ГАИ.

Кроме того, перед поездкой не советуют принимать лекарства с седативным действием — антигистаминные, снотворные препараты, транквилизаторы и аналогичные средства. Они вызывают сонливость и замедленную реакцию. Нежелательными в Госавтоинспекции также назвали энергетики и избыток кофеина, так как они дают кратковременное возбуждение, за которым следует спад работоспособности.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский посоветовал не садиться за руль сразу после употребления кваса, кефира или безалкогольного пива. По его словам, важно учитывать не только состав напитка, но и обстоятельства его употребления.