Диетолог предупредила о неочевидной опасности цикория

Злоупотребление цикорием чревато аллергической реакцией и снижением давления, предупредила в беседе с KP.RU диетолог Дарья Русакова. Она отметила, что в некоторых случаях это грозит образованием конкрементов в почках, в особенности при дефиците воды в организме.

Если пить цикорий много, это может значительно снизить давление у людей, у которых изначально оно низкое. Поэтому внимательно измеряйте и подбирайте дозировку самостоятельно, — посоветовала Русакова.

Она уточнила, что, поскольку цикорий принадлежит к семейству астровых, у него возможна перекрестная реакция с пыльцой березы, амброзией и даже с такими овощами, как кабачки и помидоры. Поэтому людям с аллергией, которые никогда не употребляли этот корень, рекомендуется пробовать его с большой осторожностью.

Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева рассказала, что людям с гастритом и гипертонией крайне не рекомендуется употреблять соленья и мандарины в жаркую погоду. Она посоветовала ограничиться одним маринованным огурцом в день, запивая его большим количеством воды.