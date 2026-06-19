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19 июня 2026 в 10:00

Цветущие многолетники для непогоды: не надо поливать в жару, укрывать от дождя и подвязывать из-за ветра

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы мечтаете о цветнике, который не требует к себе внимания, но при этом радует яркими красками все лето, обратите внимание на эти два многолетника.

Выстоять в непогоду способен тысячелистник. Его главный секрет — уникальное строение: тонкие, но очень прочные стебли и упругие цветоносы отлично гнутся под порывами ветра, а не ломаются, как это бывает с более хрупкими растениями, а мощная корневая система надежно удерживает куст в почве даже при штормовом ветре и ливнях.

Кроме того, тысячелистник обладает феноменальной засухоустойчивостью, поэтому поливать его можно раз в месяц — или вообще забыть про лейку.

Не менее надежен лиатрис колосистый — его высокие стройные цветоносы, похожие на свечи, распускаются с вершины, создавая эффект «пылающей свечи», при этом лиатрис не требует подвязки, не болеет и спокойно переносит засуху.

Фото: D-NEWS.ru

Ранее были названы 5 многолетников с розовыми цветами: растут в любой точке России.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
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