Что нужно сделать в саду в середине июня: чек-лист для богатого урожая

Что нужно сделать в саду в середине июня

Что нужно сделать в саду в середине июня: чек-лист для богатого урожая

В середине июня природа окончательно переходит на летний режим. Для дачника это означает смену тактики: весенние посадки завершены, и на первый план выходит уход за растениями. Именно сейчас закладывается 80% будущего урожая. Пока одни культуры активно растут и цветут, другие только начинают свой путь, и от ваших действий в ближайшие недели зависит, чем вы будете похваляться на осенних ярмарках. Рассказали ниже, что обязательно надо сделать в саду в середине июня, как защитить молодые посадки от высыхания и добиться большого урожая. А чтобы вам было удобно, составили подробный список работ в огороде в июне.

Полив в жару: как часто и сколько воды нужно растениям

В июне погода очень переменчива: в одних регионах идут затяжные дожди, а в других уже стоит жара под +30 °C и ощущается сильная засуха. Поэтому стоит проверять состояние почвы. Воткните палец в землю на глубину 5–7 см: если сухо — пришло время полива.

Помните, что молодые саженцы чрезвычайно уязвимыми перед палящими солнечными лучами. Обычное поверхностное обливание из шланга в этот период способно принести больше вреда, чем пользы, так как капли воды на листьях работают как линзы и вызывает сильные ожоги ткани. Кроме того, легкое смачивание верхнего слоя грунта лишь стимулирует рост сорняков, в то время как корни культурных растений продолжают страдать от засухи.

Полив проводите исключительно под корень, желательно в ранние утренние или вечерние часы, когда солнце находится низко над горизонтом. Используйте отстоявшуюся в бочках теплую воду. Это предотвратит температурный шок у теплолюбивых культур.

Нормы полива для разных растений приводим ниже.

Огурцы: 5–8 л на 1 м². В сильную жару поливайте ежедневно. Важно использовать только теплую воду — холодная сильно замедляет рост растений.

Перцы и баклажаны: 3–4 л под каждый куст, примерно раз в 3–4 дня

Клубника: в период цветения и налива ягод — около 25 л на 1 м².

Капуста: 8–10 л на 1 м² каждые 3–4 дня. Она очень влаголюбива, но не переносит застоя воды у корней.

Уход за плодовыми деревьями требует больших усилий: саженцам требуется 30–50 л воды, пятилетним деревьям — до 80, взрослым — не менее 150 л за один подход.

После полива, когда верхний слой подсохнет, рыхлите почву, чтобы разрушить корку. А чтобы влага не испарялась, мульчируйте приствольные круги и грядки. А еще в список работ в огороде в июне обязательно включите регулярную проверку состояния растений: следите, чтобы им не поступало и слишком много влаги.

Подкормки в период активного роста и плодоношения Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Подкормки в период активного роста и плодоношения

В первом летнем месяце растениям особенно важно получать полноценное питание: оно необходимо для активного роста зеленой массы и формирования первых завязей. Полив и подкормка в июне идут рука об руку.

В середине июня большинство садовых культур переходят от наращивания зеленой массы к активному цветению и формированию первых завязей. В этот ключевой момент их потребность в питательных веществах резко возрастает, а запасы азота в почве начинают постепенно истощаться. Однако избыточное увлечение азотными составами сейчас может затянуть созревание плодов и спровоцировать так называемое жирование кустов, при котором все силы растения уйдут в листву.

Сейчас на первый план выходят калийные и фосфорные удобрения, а также комплексные микроэлементы, содержащие бор и магний. Настои древесной золы, биогумуса или специализированные минеральные комплексы помогут завязям развиваться быстрее, улучшат вкусовые качества будущих плодов.

Ниже приводим шпаргалку по подкормкам конкретных видов растений.

Томаты, перцы, баклажаны. Если высаживали рассаду в конце мая, через 10–14 дней после высадки дайте первую подкормку: настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). В период цветения и завязи переходите на калийно-фосфорные удобрения.

Огурцы хорошо отзываются на органические подкормки.

Плодовые деревья в начале роста плодов подкормите органическими удобрениями: навозной жижей (1:2), коровяком (1:8–10), аммиачной селитрой (25–30 г) или мочевиной (20–25 г/м²).

Ягодные кустарники. Для малины и смородины в период плодоношения используйте калийно-фосфорные подкормки, например зольный настой.

Если погода сухая, совместите подкормку и полив. Главное — не допускать резких перепадов влажности грунта под деревьями.

Что нельзя делать в июне в саду Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Формирование томатов, огурцов, перцев и баклажанов

Еще один важный пункт в списке работ в огороде в июне — контроль роста вегетативной массы. Без правильного вмешательства человека кусты пасленовых и тыквенных культур быстро превращаются в непроходимые джунгли. Это не только снижает освещенность плодов, но и создает идеальные условия для развития грибковых инфекций из-за плохой циркуляции воздуха.

Своевременное формирование томатов и огурцов заключается в регулярном удалении боковых побегов — пасынков, пока они не превысили 5 см в длину.

У высокорослых (индетерминантных) томатов формируйте куст в один, реже в два стебля. Регулярно удаляйте пасынки, пока они не превысили 5 см в длину. Как только начнут наливаться первые нижние кисти, обрежьте все листья ниже самой нижней кисти — это значительно улучшит воздухообмен и снизит риск грибковых заболеваний.

Низкорослые (детерминантные) сорта обычно формируют в 3–4 стебля.

С огурцами в теплице можно работать по двум основным схемам. Радикальный способ — вести растение в один главный стебель, полностью удаляя все боковые побеги. Более урожайный вариант: до высоты 1 метра удаляйте все пасынки, от 1 до 1,5 метра прищипывайте боковые побеги после 2–3-го листа, а выше 1,5 метра оставляйте на пасынках по 5 листьев, прищипывая их верхушку.

Если огурцы растут в открытом грунте на шпалере, применяйте ту же схему формирования, что и в теплице. А вот при выращивании «в расстил» по земле формировкой можно пренебречь.

Грамотное формирование томатов и огурцов позволяет перераспределить ресурсы куста, ускорить созревание, увеличить урожайность. Кстати, баклажаны и перцы также нуждаются в удалении коронного цветка и бесплодных нижних веток до первой развилки.

Как бороться с вредителями в саду Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Борьба с вредителями (тля, клещ, плодожорка) и болезнями

Что еще надо делать в саду и огороде в середине июня? Бороться с вредителями! Ведь с повышением среднесуточной температуры воздуха наступает пик активности разнообразных насекомых-вредителей и патогенных микроорганизмов. Регулярно осматривайте обратную сторону листьев и точки роста.

Скрученные верхушки побегов и деформация листьев — признак тли.

Паутинка на листьях — паутинный клещ.

Мелкие дырочки — крестоцветная блошка.

Серебристые следы и объеденные листья — слизни и гусеницы.

Комплексная борьба с вредителями в середине лета требует от дачника применения как проверенных народных средств, так и современных безопасных биопрепаратов.

На начальных стадиях эффективны механические методы: ручной сбор, удаление поврежденных листьев, смывание тли струей воды. Для борьбы со слизнями устанавливайте вечерние ловушки из влажной ткани или пивные приманки.

Если вредителей много, используйте биопрепараты — они безопасны для человека. Химические инсектициды применяйте только для позднеспелых культур и строго по инструкции. Во время цветения химию использовать нельзя, чтобы не погубить пчел. Обработки проводите вечером, когда солнце неактивно.

Помните, что планомерная борьба с вредителями в середине лета должна совмещаться с профилактикой. Для этого улучшайте вентиляцию: прореживайте посадки, удаляйте нижние листья, проветривайте теплицы.

Рыхление, прополка и мульчирование грядок

Постоянный рост сорных трав в июне превращается в настоящую головную боль для любого садовода. Сорняки не просто портят внешний вид участка, но и активно конкурируют с культурными растениями за воду, свет и ценные элементы питания. Обычная механическая прополка приносит лишь временное облегчение, заставляя дачника возвращаться к тяпке каждые несколько дней.

Что нужно делать в огороде в июне Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Разумным решением этой проблемы выступает качественное мульчирование и прополка в июне. Проводить их советуем сразу после обильного полива или затяжного дождя. Покрытие поверхности земли слоем скошенной травы, соломы или перепревших опилок толщиной в 5–7 см творит настоящие чудеса. Мульча надежно блокирует доступ света к семенам сорняков, останавливая их прорастание, удерживает драгоценную влагу в прикорневой зоне и предотвращает образование жесткой почвенной корки. Благодаря этому отпадает необходимость в постоянном рыхлении, а корни растений защищаются от перегрева в полуденный зной.

Уход за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками

Не меньшего внимания в начале лета требуют деревья в саду. В это время на яблонях, грушах и сливах происходит осыпание избыточных завязей, когда дерево самостоятельно избавляется от непосильной для него нагрузки. Владельцу участка важно помочь саду, своевременно проводя нормирование плодов вручную, удаляя деформированные и слишком близко расположенные экземпляры. Выносите их из сада и сжигайте.

Правильный уход за плодовыми деревьями летом обязательно включает в себя осмотр ловчих поясов на штамбах, которые препятствуют проникновению муравьев и гусениц плодожорки в крону. Также необходимо удалять прикорневую поросль, которая отнимает силы у материнского растения. На яблоне и груше удаляйте вертикальные жировые побеги («волчки»), которые забирают питание у плодов. Летняя обрезка позволяет дереву быстрее залечить раны и перенаправить ресурсы на плоды.

Проводя комплексный уход за плодовыми деревьями летом, не забывайте о ягодных кустарниках: крыжовник и смородина сейчас нуждаются в подпорках, чтобы ветви под тяжестью наливающихся ягод не ложились на сырую землю.

Полив в жару: как часто и сколько воды нужно растениям Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Еще несколько советов для разных растений.

Сразу после цветения на косточковых культурах (вишня, черешня, слива, абрикос) вырезайте засохшие побеги, пораженные монилиозом, до здоровой древесины. Обязательно выносите их из сада и сжигайте.

У малины прищипывайте верхушки побегов, когда они достигнут высоты примерно 1 м. Кроме того, полезно припудрить почву вокруг кустов древесной золой — это поможет защитить растения от гнили.

Не пропустите тлю на смородине и других ягодных кустарниках. В июне кусты смородины нуждаются в защите от тли, паутинного клеща и гусениц.

Чем подкормить огурцы в июне? Поделились народными рецептами и выбрали лучшие удобрения.