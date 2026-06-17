Пластиковые ящики выручают весь сезон: защищают рассаду и заменяют грядки без затрат

Пластиковые ящики выручают весь сезон: защищают рассаду и заменяют грядки без затрат

Обычные пластиковые ящики давно стали для дачников настоящими помощниками. Их используют не только для хранения урожая, но и для защиты растений, создания грядок и даже спасения рассады от заморозков.

Перевернутый ящик отлично укрывает молодые саженцы от палящего солнца и сильного ветра. Чтобы конструкцию не сдуло, ее прижимают кирпичами или камнями. В прохладную погоду сверху можно набросить ткань или солому — внутри сохранится тепло.

Еще один удобный способ — сделать мини-грядки. Для этого ящики застилают пленкой, насыпают грунт и высаживают зелень, овощи или цветы. Такие посадки удобно размещать даже на плитке или асфальте.

Помогают ящики и от домашних животных. Если поставить их поверх свежих посевов, кошки не смогут разрыть землю, а вода при поливе спокойно пройдет через отверстия.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь использует пластиковые ящики почти на каждой грядке. Она советует выбирать прочные ящики с мелкой сеткой — они лучше защищают рассаду и дольше служат на участке.

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