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17 июня 2026 в 17:16

Пластиковые ящики выручают весь сезон: защищают рассаду и заменяют грядки без затрат

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Обычные пластиковые ящики давно стали для дачников настоящими помощниками. Их используют не только для хранения урожая, но и для защиты растений, создания грядок и даже спасения рассады от заморозков.

Перевернутый ящик отлично укрывает молодые саженцы от палящего солнца и сильного ветра. Чтобы конструкцию не сдуло, ее прижимают кирпичами или камнями. В прохладную погоду сверху можно набросить ткань или солому — внутри сохранится тепло.

Еще один удобный способ — сделать мини-грядки. Для этого ящики застилают пленкой, насыпают грунт и высаживают зелень, овощи или цветы. Такие посадки удобно размещать даже на плитке или асфальте.

Помогают ящики и от домашних животных. Если поставить их поверх свежих посевов, кошки не смогут разрыть землю, а вода при поливе спокойно пройдет через отверстия.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь использует пластиковые ящики почти на каждой грядке. Она советует выбирать прочные ящики с мелкой сеткой — они лучше защищают рассаду и дольше служат на участке.

Ранее сообщалось, где посадить лук, чтобы не гнил.

Проверено редакцией
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рассады
Марина Макарова
М. Макарова
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