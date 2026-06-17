С июня ваш сад наполнят нежные «пионы» оттенка чайной розы. Многолетник — находка для красивого сада

Морозник «дабл элен пикоти» — это многолетнее вечнозеленое растение-долгожитель, которое одним из первых пробуждает сад после зимы. Его крупные махровые цветки диаметром 5–7 см напоминают изящные розы или пионы: лепестки нежно-розовые, почти белые, с тонкой контрастной малиново-пурпурной каймой по краю. Эта «пикотировка» делает каждый цветок уникальным, словно его расписала акварельная кисть.

Центр соцветия — желто-зеленый, с тычинками, добавляющими дополнительный шарм. Высота куста достигает 30–40 см, листья темно-зеленые, кожистые, с глянцем, сохраняют декоративность круглый год. Цветение начинается в марте-апреле, иногда прямо из-под снега, и продолжается до мая. Морозник теневынослив, предпочитает полутень или тень под лиственными деревьями, а также рыхлые, питательные, нейтральные или слабощелочные почвы. Он засухоустойчив, зимостоек (до −30 °C), практически не болеет. На одном месте растет 10–15 лет без пересадки. Идеален для теневых цветников, рокариев, бордюров и срезки (цветы долго стоят в вазе). Важно: все части растения ядовиты, работайте в перчатках.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.