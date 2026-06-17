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17 июня 2026 в 15:00

Компактный куст усыпан бледно-розовыми «звёздами» на фоне пёстрой листвы. Многолетник цвета утренней зари для самых малых садов

Фото: D-NEWS.ru
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Вейгела «Нана Вариегата» — это многолетний листопадный кустарник, который радует садоводов не только пышным цветением, но и декоративной листвой. Компактный, медленнорастущий куст высотой 100–150 см. Листья зелёные с кремово-белой каймой, что делает растение нарядным даже без цветов. В мае–июне побеги покрываются многочисленными трубчатыми цветками нежно-розового оттенка, собранными в небольшие соцветия.

При хорошем уходе возможно повторное цветение в августе. Цветки привлекают шмелей и бабочек, издают лёгкий сладковатый аромат. Кустарник морозостоек (до –30°C), предпочитает солнечные места и плодородные, влажные, но дренированные почвы. Устойчив к городским условиям, хорошо переносит стрижку. Идеален для небольших садов, бордюров, каменистых горок и контейнеров. Требует весенней санитарной обрезки. Сорт отличается высокой устойчивостью к болезням и вредителям.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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