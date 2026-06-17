Не требует сложного ухода — полей и любуйся. Оттенок ночного неба с лунной каймой

Календула «Фотон» — это однолетнее травянистое растение, которое за один сезон создает в саду настоящий фейерверк красок. Ее густомахровые цветки-помпоны диаметром 5–7 см имеют уникальную окраску: насыщенно-фиолетовые, почти чернильные лепестки с яркой белой каймой, что создает драматичный, роскошный контраст. Цветение начинается в июне и продолжается до устойчивых заморозков, причем чем чаще срезать отцветшие корзинки, тем обильнее появляются новые бутоны. Куст компактный, ветвистый, высотой 40–50 см, идеально подходит для клумб, бордюров, рабаток и контейнеров.

Растение холодостойко, выдерживает легкие заморозки, но для длительного цветения требует солнечного места и легких, дренированных почв. Посев можно проводить под зиму (конец октября — начало ноября при +3–5°C) или весной (конец апреля — начало мая при температуре почвы +8°C). Календула не только красива, но и полезна — ее цветки обладают целебными свойствами, их используют для приготовления настоек и масел. Срезанные соцветия долго стоят в воде, а семена легко собрать для следующего сезона.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.