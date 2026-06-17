Канцлер ФРГ Фридрих Мерц продемонстрировал крайне недальновидную и глупую позицию, предположив, что Россию можно сломить через ужесточение ограничений и накачку Украины оружием, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, европейские лидеры упускают из виду простые географические и экономические реалии, которые делают подобные высказывания абсурдными.

Абсолютная глупость, когда канцлер Германии говорит вроде бы правильные вещи о возможности урегулирования конфликта на Украине и необходимости стабилизировать экономику ЕС, которая зависит от российского сырья. Географически невозможно Европу отключить от этих поставок, так как мы соседи и находимся на одном материке. С другой стороны Мерц заявляет о решении мирных инициатив путем усиления давления и санкций на Москву. Абсолютная клиническая глупость. Увеличением военных поставок на Украину и путем русофобских действий невозможно вообще никак решить конфликт или сломить РФ, — сказал Самонкин.

Он добавил, что для выхода из нынешнего тупика необходимы совсем иные подходы, которые Брюссель и Берлин упорно игнорируют. По его словам, реальное урегулирование начинается с признания очевидных фактов: нынешняя власть Украины не обладает самостоятельностью в принятии решений, а все ключевые вопросы фактически решаются за пределами страны, что делает любые переговоры с ней бессмысленными.

Ситуацию на Украине можно решить только несколькими путями. Во-первых, это выполнение стамбульских форматов от 2022 года и переход на действительно переговорные позиции. Далее, это прекращение постоянных атак БПЛА ВСУ на РФ, которые уже даже падают на территории стран Балтии и в Польше. Это опасно для деэскалации. В-третьих, это необходимость проведения парламентских и президентских выборов на Украине. Киевский режим де-факто нелегитимен. Все экономические, политические, военные и иные решения диктуются не из Украины, а именно из стран, которые являются ее кураторами. И здесь, конечно, Лондон играет очень сильно на украинском направлении. Без смены власти невозможно вообще выйти на какую-либо мирную инициативу и решить вопросы, связанные с денацификацией, — заключил Самонкин.

Ранее Мерц заявил, что Украина защищает свою свободу. Данное высказывание вызвало смех в бундестаге у членов оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Канцлер ФРГ отреагировал на реакцию парламентариев, отметив, что она является показательным признаком.