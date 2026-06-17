Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 13:15

Мерца обозвали глупцом из-за слов о подавлении России силой

Политолог Самонкин: Мерц глуп, если верит в возможность подавить Россию силой

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Stephan Goerlich/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц продемонстрировал крайне недальновидную и глупую позицию, предположив, что Россию можно сломить через ужесточение ограничений и накачку Украины оружием, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, европейские лидеры упускают из виду простые географические и экономические реалии, которые делают подобные высказывания абсурдными.

Абсолютная глупость, когда канцлер Германии говорит вроде бы правильные вещи о возможности урегулирования конфликта на Украине и необходимости стабилизировать экономику ЕС, которая зависит от российского сырья. Географически невозможно Европу отключить от этих поставок, так как мы соседи и находимся на одном материке. С другой стороны Мерц заявляет о решении мирных инициатив путем усиления давления и санкций на Москву. Абсолютная клиническая глупость. Увеличением военных поставок на Украину и путем русофобских действий невозможно вообще никак решить конфликт или сломить РФ, — сказал Самонкин.

Он добавил, что для выхода из нынешнего тупика необходимы совсем иные подходы, которые Брюссель и Берлин упорно игнорируют. По его словам, реальное урегулирование начинается с признания очевидных фактов: нынешняя власть Украины не обладает самостоятельностью в принятии решений, а все ключевые вопросы фактически решаются за пределами страны, что делает любые переговоры с ней бессмысленными.

Ситуацию на Украине можно решить только несколькими путями. Во-первых, это выполнение стамбульских форматов от 2022 года и переход на действительно переговорные позиции. Далее, это прекращение постоянных атак БПЛА ВСУ на РФ, которые уже даже падают на территории стран Балтии и в Польше. Это опасно для деэскалации. В-третьих, это необходимость проведения парламентских и президентских выборов на Украине. Киевский режим де-факто нелегитимен. Все экономические, политические, военные и иные решения диктуются не из Украины, а именно из стран, которые являются ее кураторами. И здесь, конечно, Лондон играет очень сильно на украинском направлении. Без смены власти невозможно вообще выйти на какую-либо мирную инициативу и решить вопросы, связанные с денацификацией, — заключил Самонкин.

Ранее Мерц заявил, что Украина защищает свою свободу. Данное высказывание вызвало смех в бундестаге у членов оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Канцлер ФРГ отреагировал на реакцию парламентариев, отметив, что она является показательным признаком.

Европа
Германия
Украина
Фридрих Мерц
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация запретила низко летать над Москвой
Мостовой предсказал, кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Ветеринар рассказал о причинах возникновения астмы у животных
Финансист дал прогноз по ключевой ставке на заседании ЦБ 19 июня
Зеленский подтвердил участие в саммите по Украине в Гданьске
Сотрудница рязанского банка стала фигуранткой дела после фиктивной операции
Аварийная посадка самолета под Волгоградом привела к возбуждению дела
Военный эксперт ответил, кто помешает США заключить мир с Ираном
Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке
В БСЖ раскрыли цель теракта ВСУ против автобуса под Брянском
Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса
Трамп раскрыл, заплатят ли США Ирану $300 млрд
Алаудинов назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми
Архитектор назвал риски при реставрации старых домов
Адвокат оценил закон, разрешающий эвтаназию бездомных собак в регионе РФ
Малиновка, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июня
Экс-футболист сборной России предсказал лучшего бомбардира в истории ЧМ
Хулиганы забросали камнями электричку в Подмосковье
«До потолка подпрыгнул»: Мостовой об историческом хет-трике Месси на ЧМ
В ОДКБ указали на манипуляции международным правом со стороны Запада
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.