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17 июня 2026 в 08:45

Ажурная серебристая листва и шапки цвета лавандового поля — посадите и забудьте о поливе на месяц

Фото: D-NEWS.ru
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Тысячелистник «Лилак Бьюти» — многолетнее травянистое растение, которое заслуженно любят за неприхотливость и долгое цветение. Его густые щитковидные соцветия состоят из множества мелких цветков нежного лилово-сиреневого оттенка, напоминающего цветы садовой сирени. Куст достигает высоты 60–80 см, листья ажурные, перисто-рассеченные, серебристо-зеленые, что придает растению легкость даже без цветов.

Цветение начинается в июне и продолжается до сентября, причем если удалять увядшие соцветия, волна повторяется. Сорт очень устойчив к засухе, болезням и вредителям, предпочитает солнечные места и любые хорошо дренированные почвы. Тысячелистник морозостоек (до −35 °C), не требует укрытия. Идеально подходит для миксбордеров, природных садов, сухих букетов (соцветия сохраняют цвет и форму). Привлекает бабочек и полезных насекомых. Размножается делением куста или семенами. На одном месте растет 4–5 лет, затем нуждается в омоложении.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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