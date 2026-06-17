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17 июня 2026 в 09:39

Мишустин раскрыл объем российских инвестиций в экономику Узбекистана

Мишустин: инвестиции России в экономику Узбекистана превысили 4 трлн рублей

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия стала одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума. По его словам, которые передает Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ», совокупный объем инвестиций уже превысил 4 трлн рублей.

Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. Здесь действуют более трех тысяч отечественных предприятий, осуществляя около 150 крупных инвестпроектов. Их общая стоимость превышает 4 трлн рублей, — подчеркнул глава российского Кабмина.

Также Мишустин напомнил о строительстве в Узбекистане первого энергоблока интегрированной АЭС по российскому проекту. Премьер призвал деловые круги двух стран активно включаться в расширение сотрудничества и налаживание партнерских отношений.

Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен возводить новые атомные электростанции с участием России, помимо той, строительство которой запустили 4 июня. Как уточнил президент республики Шавкат Мирзиеев, этот проект точно не последний.

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