Мишустин раскрыл объем российских инвестиций в экономику Узбекистана

Россия стала одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума. По его словам, которые передает Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ», совокупный объем инвестиций уже превысил 4 трлн рублей.

Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. Здесь действуют более трех тысяч отечественных предприятий, осуществляя около 150 крупных инвестпроектов. Их общая стоимость превышает 4 трлн рублей, — подчеркнул глава российского Кабмина.

Также Мишустин напомнил о строительстве в Узбекистане первого энергоблока интегрированной АЭС по российскому проекту. Премьер призвал деловые круги двух стран активно включаться в расширение сотрудничества и налаживание партнерских отношений.

Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен возводить новые атомные электростанции с участием России, помимо той, строительство которой запустили 4 июня. Как уточнил президент республики Шавкат Мирзиеев, этот проект точно не последний.