Месси назвали безумцем после «выходки» на чемпионате мира Холанд назвал Месси безумцем после повторения рекорда Клозе

Нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд назвал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси безумцем в Snapchat после его рекорда на чемпионате мира. Аргентинец повторил достижение бывшего нападающего сборной Германии и лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира Мирослава Клозе по количеству голов на мировых первенствах.

Исторический рекорд Месси установил в матче группового этапа турнира против сборной Алжира. Встреча завершилась со счетом 3:0. Все три мяча забил 38-летний аргентинский форвард, поразивший ворота соперника на 17-й, 60-й и 76-й минутах игры.

Месси — безумец, — написал он.

Ранее иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби заявил, что считает несправедливыми условия, в которых национальная команда выступает на чемпионате мира. По его словам, игроки страдают от постоянной смены часовых поясов. Дело в том, что иранские спортсмены могут находиться в США только в дни матчей, поэтому им приходится постоянно возвращаться домой. Сборная Ирана стартовала на турнире ничьей с Новой Зеландией