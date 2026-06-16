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16 июня 2026 в 10:29

«Поступают нечестно»: игрок сборной Ирана пожаловался на условия на ЧМ

Футболист «Ростова» Мохеби заявил о нечестном отношении к сборной Ирана на ЧМ

Мохаммад Мохеби Мохаммад Мохеби Фото: Сергей Пивоваров/РИА Нновости
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Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби заявил в беседе с «Чемпионатом», что считает несправедливыми условия, в которых национальная команда выступает на чемпионате мира. По его словам, игроки страдают от постоянной смены часовых поясов. Дело в том, что иранские спортсмены могут находиться в США только в дни матчей.

Сборная Ирана стартовала на турнире ничьей с Новой Зеландией. Встреча первого тура группового этапа завершилась со счетом 2:2. По итогам тура Новая Зеландия возглавила группу G, а Иран занимает второе место. Обе команды набрали по одному очку.

Играли хорошо, но нам было тяжело. Ты знаешь, что мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через два дня снова прибыть сюда. С нами поступают нечестно, но что сделать? — рассказал спортсмен.

Ранее сборная Туниса отправила в отставку главного тренера Сабри Лямуши сразу после первого матча на чемпионате мира 2026 года. Решение было принято после поражения от сборной Швеции со счетом 1:5. Прежде ни одна национальная команда не увольняла наставника после стартового тура мирового первенства. Лямуши возглавил африканскую сборную в январе этого года. Соглашение с наставником было подписано до лета 2028-го.

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